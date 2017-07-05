На западе США автомобиль наехал на пешеходов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Автомобиль наехал во вторник вечером на прохожих в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Один человек погиб, пятеро ранены, сообщила американская телекомпания NBC.

По ее данным, за рулем автомобиля находилась женщина, ей удалось скрыться с места преступления. В настоящий момент полиция устанавливает ее личность.

По информации очевидцев, виновница ДТП разговаривала по мобильному телефону за рулем транспортного средства.