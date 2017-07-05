Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье

Агент капитана сборной Литвы Черных подтвердил интерес со стороны ФК "Ростов"Спорт 5 июля, 12:45
Федор Чудинов может выступить во Всемирной суперсерии боксаСпорт 5 июля, 12:39
Дело о пытках в ОВД "Заречный" в Свердловской области вернули в суд первой инстанцииНовости Урала 5 июля, 12:33
Президент "Витязя": клуб не собирается приобретать хоккеистов московского "Динамо"Спорт 5 июля, 12:32
"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 годаСпорт 5 июля, 12:28
"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 5 июля, 12:25
Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режимеСпорт 5 июля, 11:53
Озера Арктики превратят в рыбоводные фермыОбщество 5 июля, 11:47
Российско-венгерский мясокомбинат на 5 тыс. тонн продукции в год открылся на УралеНовости Урала 5 июля, 11:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают причины отравления семьи неизвестным веществом в подмосковном Наро-Фоминске.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, из квартиры жилого дома на Рижской улице в реанимационное отделение больницы доставлены женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. 56-летний супруг пострадавшей скончался на месте происшествия.
"В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз с целью установления вещества, вызвавшего отравление", - отметили в ГСУ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной гибели мужчины и критического состояния членов его семьи, по предварительным данным, могло стать отравление газом
"По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление бытовым газом. Точная причина будет установлена после проведения токсикологической экспертизы", - сказал собеседник агентства, отметив, что версия пищевого отравления практически исключена.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что мужчина скончался после отравления клубникой, купленной на местном рынке.