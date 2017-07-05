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Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье

Происшествия
5 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В результате отравления мужчина скончался, его жена и 25-летний сын находятся в реанимации

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают причины отравления семьи неизвестным веществом в подмосковном Наро-Фоминске.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, из квартиры жилого дома на Рижской улице в реанимационное отделение больницы доставлены женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. 56-летний супруг пострадавшей скончался на месте происшествия.

"В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз с целью установления вещества, вызвавшего отравление", - отметили в ГСУ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник в правоохранительных органах сообщил  ТАСС, что причиной гибели мужчины и критического состояния членов его семьи, по предварительным данным, могло стать отравление газом

"По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление бытовым газом. Точная причина будет установлена после проведения токсикологической экспертизы", - сказал собеседник агентства, отметив, что версия пищевого отравления практически исключена.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что мужчина скончался после отравления клубникой, купленной на местном рынке.

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