В одном из терминалов аэропорта Манчестера проходит эвакуация

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ЛОНДОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Служба безопасности аэропорта Манчестера проводит эвакуацию пассажиров из третьего терминала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе британской воздушной гавани.
"Эвакуация пассажиров проводится только в третьем терминале. Остальные два работают в обычном режиме", - сказала сотрудник аэропорта.
Согласно предварительной информации, размещенной на странице транспортного узла в Twitter, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительной сумки. "Из-за возможной проблемы с сумкой в третьем терминале в качестве меры предосторожности проходит эвакуация, идет проверка", - говорится в сообщении.
Due to a potential issue with a bag in Terminal Three, a precautionary evacuation is taking place while further investigations take place.— Manchester Airport (@manairport) 5 июля 2017 г.
Международный аэропорт Манчестера является третей по загруженности воздушной гаванью Великобритании с пассажиропотоком около 26 млн человек в год.