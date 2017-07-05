В одном из терминалов аэропорта Манчестера проходит эвакуация

ЛОНДОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Служба безопасности аэропорта Манчестера проводит эвакуацию пассажиров из третьего терминала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе британской воздушной гавани.

"Эвакуация пассажиров проводится только в третьем терминале. Остальные два работают в обычном режиме", - сказала сотрудник аэропорта.

Согласно предварительной информации, размещенной на странице транспортного узла в Twitter, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительной сумки. "Из-за возможной проблемы с сумкой в третьем терминале в качестве меры предосторожности проходит эвакуация, идет проверка", - говорится в сообщении.

Due to a potential issue with a bag in Terminal Three, a precautionary evacuation is taking place while further investigations take place. — Manchester Airport (@manairport) 5 июля 2017 г.

Международный аэропорт Манчестера является третей по загруженности воздушной гаванью Великобритании с пассажиропотоком около 26 млн человек в год.