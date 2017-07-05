Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В одном из терминалов аэропорта Манчестера проходит эвакуация

Происшествия
5 июля, 12:26 дата обновления: 5 июля, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Меры связаны с обнаружением подозрительной сумки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Служба безопасности аэропорта Манчестера проводит эвакуацию пассажиров из третьего терминала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе британской воздушной гавани.

"Эвакуация пассажиров проводится только в третьем терминале. Остальные два работают в обычном режиме", - сказала сотрудник аэропорта.

Согласно предварительной информации, размещенной на странице транспортного узла в Twitter, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительной сумки. "Из-за возможной проблемы с сумкой в третьем терминале в качестве меры предосторожности проходит эвакуация, идет проверка", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Манчестера является третей по загруженности воздушной гаванью Великобритании с пассажиропотоком около 26 млн человек в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
5
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
6
Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями
7
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
Темы дня
Реклама