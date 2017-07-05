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Пожар на нефтебазе под Одессой ликвидирован

Происшествия
5 июля, 13:08 дата обновления: 5 июля, 13:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

В результате инцидента пострадали два человека

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Ликвидирован пожар на крупной нефтебазе под Одессой, который произошел в среду из-за возгорания автоцистерны с горючим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"Пожар ликвидирован усилиями 60 пожарников", - сказали в ведомстве, уточнив, что огонь успел распространиться на 100 кв метров.

Два человека - водитель бензовоза и сотрудник нефтебазы - госпитализированы. Размер ущерба, причиненного пожаром, выясняется.

На нефтебаза "Свитанок" в поселке Усатово хранятся нефтепродукты компаний SOCAR, АМИК и ОККО.

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