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Пьяный пациент избил женщину-врача в Псковской области

Происшествия
5 июля, 14:34 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 5, июля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои"

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ПСКОВ, 5 июля. /ТАСС/. Следственные органы Псковской области возбудили уголовное дело в отношении жителя города Великие Луки, который подозревается избиении сотрудницы скорой медицинской помощи, сообщили в среду в следственном управлении СК России по региону.

"Накануне по результатам доследственной проверки следственным отделом по г. Великие Луки СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, вечером 2 июля 2017 года бригада скорой помощи прибыла по вызову к кафе, где обнаружила находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медицинскими работниками было принято решение о его госпитализации. Пациент, находясь в скорой, из хулиганских побуждений нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро, а когда машина была остановлена, он выбежал вслед за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. По данным ведомства, в результате у женщины кровоподтеки и ушибы.

Максимальное наказание по ст. 116 УК РФ - лишение свободы на два года.

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