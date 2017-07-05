Гособвинение просит 2,5 года заключения для лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить к 2,5 года заключения лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Коблев.
"Прокурор попросил два года и шесть месяцев заключения для моего подзащитного Аникеева", - сказал адвокат, добавив, что приговор будет оглашен 6 июля.
В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела Аникеева. Оно проходит в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, и в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с присвоением материалам грифа "секретно".
Лидер группы "Шалтай-Болтай" и его возможные сообщники, Александр Филинов и Константин Тепляков, были арестованы в ноябре 2016 года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").
Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.