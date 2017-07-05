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Гособвинение просит 2,5 года заключения для лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Происшествия
5 июля, 15:12 UTC+3 МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Приговор Владимиру Аникееву огласят 6 июля

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить к 2,5 года заключения лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Коблев.

"Прокурор попросил два года и шесть месяцев заключения для моего подзащитного Аникеева", - сказал адвокат, добавив, что приговор будет оглашен 6 июля.

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Источник: в деле "Шалтай-Болтая" фигурируют эпизоды взлома почты Тимаковой и Прокопенко

Адвокат не исключает появление новых потерпевших в деле хакерской группы "Шалтай-Болтай"

В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела Аникеева. Оно проходит в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, и в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с присвоением материалам грифа "секретно".

Лидер группы "Шалтай-Болтай" и его возможные сообщники, Александр Филинов и Константин Тепляков, были арестованы в ноябре 2016 года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.

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