В здании "Яндекса" в Москве произошло возгорание

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании компании "Яндекс" в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожар произошел в шахте лифта. К настоящему времени горение ликвидировано.

"Ликвидировано возгорание электрокабелей в шахте лифта на площади 6 кв. м в доме номер 16 по улице Льва Толстого. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Совместно с администрацией компании спасатели провели эвакуацию людей из здания.