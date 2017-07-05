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В здании "Яндекса" в Москве произошло возгорание

Происшествия
5 июля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Пожар возник в шахте лифта, к настоящему времени горение ликвидировано

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании компании "Яндекс" в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожар произошел в шахте лифта. К настоящему времени горение ликвидировано.

"Ликвидировано возгорание электрокабелей в шахте лифта на площади 6 кв. м в доме номер 16 по улице Льва Толстого. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Совместно с администрацией компании спасатели провели эвакуацию людей из здания.

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