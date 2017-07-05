В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пассажирский и ремонтный поезда столкнулись в Ленинградской области, в результате чего с рельсов сошла тележка электровоза. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"Поезд, следовавший из Воркуты в Санкт-Петербург, в районе станции Ефимовская столкнулся с ремонтным поездом, в результате чего с рельсов сошла первая тележная пара локомотива. Сам поезд стоит на рельсах", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет.
Информацию об инциденте ТАСС подтвердили в РЖД. "Инцидент произошел в 14:05 мск на перегоне Ефимовская - Коли Октябрьской железной дороги. К месту происшествия направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий. Информация о задержках в движении поездов уточняется", - отметили в РЖД.
В компании просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах. Всю информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и во вкладке "Фактическое движение поездов".