Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным

Происшествия
5 июля, 15:36 дата обновления: 5 июля, 15:44 UTC+3

Как сообщили в экстренных службах города, в результате инцидента никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пассажирский и ремонтный поезда столкнулись в Ленинградской области, в результате чего с рельсов сошла тележка электровоза. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Поезд, следовавший из Воркуты в Санкт-Петербург, в районе станции Ефимовская столкнулся с ремонтным поездом, в результате чего с рельсов сошла первая тележная пара локомотива. Сам поезд стоит на рельсах", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Информацию об инциденте ТАСС подтвердили в РЖД. "Инцидент произошел в 14:05 мск на перегоне Ефимовская - Коли Октябрьской железной дороги. К месту происшествия направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий. Информация о задержках в движении поездов уточняется", - отметили в РЖД.

В компании просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах. Всю информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и во вкладке "Фактическое движение поездов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель констатировала изменение мирового порядка
2
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
7
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Темы дня
Реклама