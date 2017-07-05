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В Подмосковье легковая машина сбила двух школьников-велосипедистов

Происшествия
5 июля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Дети госпитализированы

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Водитель легковой машины сбил двух детей на велосипедах на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"На 3-м км Можайского шоссе водитель автомобиля Nissan совершил наезд на двух велосипедистов в возрасте 12 и 13 лет. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из велосипедистов двигался на встречу иномарке, а другой в попутном направлении. Водитель не скрылся с места происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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