В Подмосковье легковая машина сбила двух школьников-велосипедистов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Водитель легковой машины сбил двух детей на велосипедах на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"На 3-м км Можайского шоссе водитель автомобиля Nissan совершил наезд на двух велосипедистов в возрасте 12 и 13 лет. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из велосипедистов двигался на встречу иномарке, а другой в попутном направлении. Водитель не скрылся с места происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.