Неизвестный ранил подростка из травматического оружия в Подмосковье

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мужчина ранил школьника из травматического пистолета в Раменском районе Подмосковья.
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, поздно вечером 4 июля в полицию поступило сообщении о ранении подростка в поселке Софьино. "Проверка установила, что с балкона одного из домов неизвестный, предположительно, из травматического пистолета, произвел выстрел в сторону 16-летнего мальчика, который во дворе своего дома с друзьями отмечал день рождения", - сообщила она.
Подросток был госпитализирован в детское хирургическое отделение, угрозы его жизни и здоровью нет.
"Сотрудники раменского отдела полиции установили личность подозреваемого, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию злоумышленника", - добавила Петрова.