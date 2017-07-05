Суд поместил под домашний арест экс-полицейского, сбившего пенсионерку в Подмосковье

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Суд поместил под домашний арест бывшего полицейского, обвиняемого в наезде на пожилую женщину в деревне Поливаново в Подмосковье. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, в ходе допроса он полностью признал вину.
"Судом в отношении 33-летнего бывшего следователя следственного отдела УМВД по Подольску была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ГСУ.
В подмосковном главке СК отметили, что бывшему полицейскому уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
Инцидент произошел вечером 2 июля на Богородской улице. Следователь УМВД по Подольску на личном автомобиле сбил 79-летнюю женщину и скрылся. В результате аварии пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело, после проведения служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.