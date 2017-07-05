Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд поместил под домашний арест экс-полицейского, сбившего пенсионерку в Подмосковье

Происшествия
5 июля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ходе допроса бывший следователь полностью признал свою вину

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Суд поместил под домашний арест бывшего полицейского, обвиняемого в наезде на пожилую женщину в деревне Поливаново в Подмосковье. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, в ходе допроса он полностью признал вину.

"Судом в отношении 33-летнего бывшего следователя следственного отдела УМВД по Подольску была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ГСУ.

В подмосковном главке СК отметили, что бывшему полицейскому уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Инцидент произошел вечером 2 июля на Богородской улице. Следователь УМВД по Подольску на личном автомобиле сбил 79-летнюю женщину и скрылся. В результате аварии пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело, после проведения служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.

Смотрите также

СК возбудил дело по факту ДТП с участием полицейского в Подмосковье

Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
3
Меркель констатировала изменение мирового порядка
4
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
5
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
6
СМИ: арабские страны намерены резко ужесточить санкции в отношении Катара
7
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
Темы дня
Реклама