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Жертвами ДТП в ЦАР стали по меньшей мере 77 человек

Происшествия
5 июля, 19:55 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Не менее 77 человек стали жертвами ДТП в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на местную медицинскую службу.

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