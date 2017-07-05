Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали активиста Ильдара Дадина во время одиночного пикета у здания ФСБ, после чего доставили его в отделение полиции, сообщил ТАСС его адвокат Николай Зборошенко.

"Ильдар задержан у здания ФСБ во время одиночного пикета в поддержку задержанного сегодня оппозиционера Юрия Горского, и доставлен в ОВД "Мещанское", - сказал защитник, не уточнив за что был задержан активист.

По словам Зборошенко, Дадин останется в отделении полиции до утра. "Телефон у Дадина выключен, в отделении полиции мне отказались комментировать, по какой причине Ильдар задержан. Скорее всего, ему вменяют арестную статью, в связи с чем он останется в полиции до утра", - рассказал защитник.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию. 31 мая Железнодорожный городской суд Московской области удовлетворил частично иск Дадина о компенсации за незаконное уголовное преследование, взыскав с Минфина РФ 2 миллиона и 200 рублей.