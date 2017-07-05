Задержан один из предполагаемых киллеров "орехово-медведковского" ОПС

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Один из предполагаемых участников "орехово-медведковского" организованного преступного сообщества, подозреваемый в убийстве пяти человек, задержан и доставлен к следователю в Москву. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Сегодня правоохранительными органами во Владимирской области задержан и доставлен в Москву к следователю Александр Шарапов 1971 года рождения, один из участников преступного сообщества, который находился в международном розыске с 2001 года", - сообщила она.
В ближайшее время будет решен вопрос об аресте фигуранта.
В преступное сообщество входили вооруженные банды "Ореховская" и "Медведковская", участники которых в начале 1990-х годов совершили несколько убийств и других особо тяжких преступлений. По данным следствия, Шарапов входил в преступное сообщество в период с 1994 по 2001 годы, его подозревают в убийстве пяти человек на территории Москвы и Подмосковья.
Всего в состав преступного сообщества входило более 30 человек, в отношении большинства из них с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.