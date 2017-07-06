В штате Мэн неизвестный застрелил трех человек

США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДРМеждународная панорама 6 июля, 1:50
Марадона стал почетным гражданином НеаполяСпорт 6 июля, 0:46
Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущееЭкономика и бизнес 6 июля, 0:26
Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августаМеждународная панорама 6 июля, 0:09
Янукович: у нынешней власти на Украине нет никакой перспективыМеждународная панорама 5 июля, 23:42
ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, открытой в среду неизвестным в штате Мэн. Нападавший ликвидирован полицией, сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, инцидент произошел на одной из улиц города Мадисон. Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские обнаружили на улице тела трех человек. Стрелок к тому времени скрылся, однако спустя некоторое время вернулся на место преступления, выстрелив и ранив еще одного человека. Стражи порядка застрелили нападавшего.
Правоохранительные органы начали расследование. Полиция пока не раскрывает личность стрелка, его мотивы также неизвестны.
Как отмечает AP, инцидент стал самым крупным по числу жертв происшествием со стрельбой в штате Мэн с 2015 года. Тогда жертвами нападения в городе Окленд стали три человека, один получил ранения.