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В штате Мэн неизвестный застрелил трех человек

Происшествия
6 июля, 1:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

Полиция ликвидировала нападавшего

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, открытой в среду неизвестным в штате Мэн. Нападавший ликвидирован полицией, сообщило агентство Associated Press (AP).

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По его данным, инцидент произошел на одной из улиц города Мадисон. Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские обнаружили на улице тела трех человек. Стрелок к тому времени скрылся, однако спустя некоторое время вернулся на место преступления, выстрелив и ранив еще одного человека. Стражи порядка застрелили нападавшего.

Правоохранительные органы начали расследование. Полиция пока не раскрывает личность стрелка, его мотивы также неизвестны.

Как отмечает AP, инцидент стал самым крупным по числу жертв происшествием со стрельбой в штате Мэн с 2015 года. Тогда жертвами нападения в городе Окленд стали три человека, один получил ранения.

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