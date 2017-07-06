Globo: в Рио-де-Жанейро на туристов напали вооруженные бандиты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Четверо туристов подверглись в среду нападению вооруженных бандитов во время подъема на гору Корковаду, на которой расположена главная достопримечательность бразильского города Рио-де-Жанейро - статуя Христа-Искупителя. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, две супружеские пары из Великобритании и Польши поднимались на Корковаду по пешеходной тропе (до статуи Христа-Искупителя также можно добраться на поезде и на микроавтобусе - прим. ТАСС). Вооруженные ножами бандиты напали на туристов с целью ограбления и ранили обоих мужчин. Гражданин Польши остается в больнице, состояние его здоровья неизвестно. Британец получил легкие ранения, и госпитализация ему не потребовалась.

Супруги потерпевших, по предварительной информации, не пострадали. Полиция ведет поиск подозреваемых.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные.

В начале февраля Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло почти на 20% по сравнению с 2015 годом (5033 против 4200). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.