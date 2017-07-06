В Забайкалье 12 школьников из детского лагеря госпитализированы с отравлением

ЧИТА, 6 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Двенадцать детей в возрасте от 7 до 15 лет были госпитализированы из детского лагеря "Аргунь" в Забайкальском крае в больницы Читы с отравлением, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Госпитализировано 12 детей разного возраста: десять в краевую инфекционную больницу, двое - в горбольницу Читы. Предварительно им поставлен диагноз инфекционный гастроэнтерит легкой степени. Состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю добавили, что по сообщениям об отравлении детей назначена доследственная проверка. В ближайшее время следователи побывают в детском лагере, где опросят воспитанников и персонал детского учреждения, затребуют необходимые документы. Будут опрошены и госпитализированные дети. После выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Детский лагерь "Аргунь" расположен в селе Тасей Читинского района. В районной администрации уточнили, что там отдыхают дети из Краснокаменска и Краснокаменского района, в том числе, отправленные в лагерь Приаргунским производственным горно-химическим объединением.

Ранее в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации стало пищевое расстройство, вероятно, вызванное кефиром.