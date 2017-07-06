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Семейная пара на Камчатке изготовила три тонны опасной красной икры

Происшествия
6 июля, 3:48 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении семейной пары за производство и хранение опасной пищевой продукции. На территории частного дома супругов правоохранители изъяли около трех тонн красной лососевой икры, изготовленной кустарным способом. Об этом 6 июля сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления региона Денис Волощенко.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). По версии следствия, 48-летний подозреваемый в период в октябре 2016 года осуществлял скупку сырца икры, после чего на территории своего дома изготавливал из нее икру соленую. Затем его 50-летняя супруга осуществляла сбыт на центральном рынке города Елизово. У семейной пары изъято около трех тонн опасной икры", - сообщил Денис Волощенко.

Он пояснил, что уголовное дело возбуждено только сейчас, так как понадобилось проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.

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