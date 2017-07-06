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Состояние раненного в Вирджинии конгрессмена резко ухудшилось

Происшествия
6 июля, 6:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Стивен Скалис переведен обратно в отделение интенсивной терапии из-за новых опасений по поводу инфекции, сообщают врачи MedStar

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Состояние заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса, который получил тяжелое огнестрельное ранение в июне, резко ухудшилось, его перевели в отделение интенсивной терапии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте медицинского центра MedStar, где находится политик.

"Конгрессмен был переведен обратно в отделение интенсивной терапии из-за новых опасений по поводу инфекции", - отмечается в заявлении. Врачи объяснили, что позднее в четверг сообщат новые подробности.

В конце июня в медучреждении рассказали, что законодатель идет на поправку, его даже перевели в обычную палату.

14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, изначально его состояние оценивалось как критическое.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых были помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место происшествия.

Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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