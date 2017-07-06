Состояние раненного в Вирджинии конгрессмена резко ухудшилось

СМИ: футбольный клуб "Барселона" заплатит Месси €50 млн за продление контрактаСпорт 6 июля, 5:19
Давление на Пхеньян: США продолжили угрозы в адрес КНДР на площадке СовбезаМеждународная панорама 6 июля, 4:35
Тиллерсон считает, что на РФ возложена особая обязанность по решению сирийского кризисаМеждународная панорама 6 июля, 3:07
Компания SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник консорциума IntelsatКосмос 6 июля, 2:43
США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДРМеждународная панорама 6 июля, 1:50
Марадона стал почетным гражданином НеаполяСпорт 6 июля, 0:46
Телеведущий с госканала взял на себя ответственность за нападение на парламент ВенесуэлыМеждународная панорама 6 июля, 0:32
Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущееЭкономика и бизнес 6 июля, 0:26
Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августаМеждународная панорама 6 июля, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Состояние заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса, который получил тяжелое огнестрельное ранение в июне, резко ухудшилось, его перевели в отделение интенсивной терапии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте медицинского центра MedStar, где находится политик.
"Конгрессмен был переведен обратно в отделение интенсивной терапии из-за новых опасений по поводу инфекции", - отмечается в заявлении. Врачи объяснили, что позднее в четверг сообщат новые подробности.
В конце июня в медучреждении рассказали, что законодатель идет на поправку, его даже перевели в обычную палату.
14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, изначально его состояние оценивалось как критическое.
В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых были помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место происшествия.
Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.