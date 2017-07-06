Россия вернула из-за рубежа более 40 преступников, разыскиваемых по линии Интерпола

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СИНГАПУР, 6 июля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Правоохранительные органы России в прошлом году вернули из-за рубежа более 40 преступников, находящихся в международном розыске. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС вице-президент Интерпола от Европы, начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук на международной конференции "Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности".
"Благодаря разветвленной сети международной полиции Россия в минувшем году сумела установить местонахождение и вернуть на родину более 40 преступников", - сказал он.
По его словам, "ведется плотная работа со странами Европы, в частности, Германией, Испанией, откуда были депортированы как минимум пять граждан РФ". "Но большинство, - отметил Прокопчук, - приходится на страны Азии, в основном это Таиланд". "Часто находящиеся в розыске и скрывающиеся в Таиланде не имеют при себе действительных проездных документов либо же нарушают миграционное законодательство страны. В этом случае совместно с посольством РФ мы депортируем их", - рассказал вице-президент Интерпола.
Говоря о характере совершенных преступлений, Прокопчук отметил, что они "носят различный характер: есть и тяжкие преступления против личности, убийства, или же мошенничество".