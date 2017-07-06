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СМИ: истребитель Сил самообороны Японии совершил экстренную посадку в Комацу

Происшествия
6 июля, 6:36 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, июля. /ТАСС

Пилот не пострадал, сообщает агентство Kyodo

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ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Истребитель F-15 Сил самообороны Японии совершил в четверг экстренную посадку в городе Комацу (префектура Исикава). Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его информации, пилот не пострадал. О причинах экстренной посадки самолета не сообщается.

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