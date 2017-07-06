СМИ: истребитель Сил самообороны Японии совершил экстренную посадку в Комацу

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ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Истребитель F-15 Сил самообороны Японии совершил в четверг экстренную посадку в городе Комацу (префектура Исикава). Об этом сообщило агентство Kyodo.
По его информации, пилот не пострадал. О причинах экстренной посадки самолета не сообщается.