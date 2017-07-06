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СМИ: один человек погиб, десятки пропали без вести из-за ливней на юго-западе Японии

Происшествия
6 июля, 9:13 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, июля. /ТАСС

Японские власти решили направить в пострадавшие от стихии регионы дополнительные отряды спасателей и полицейских

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ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, несколько десятков числятся пропавшими без вести и свыше полумиллиона человек получили рекомендации об эвакуации на юго-западе Японии, где уже вторые сутки подряд идут сильные дожди. Об этом в четверг сообщает общественное телевидение NHK.

Наиболее сложная ситуация складывается в префектурах Фукуока и Оита, где ливни вызвали масштабные оползни и разливы рек. В спасении людей, заблокированных в своих домах, задействованы Силы национальной самообороны. Сильнее всего пострадали небольшие деревни и поселки в горной местности.

Японские власти решили направить в префектуры Фукуока и Оита дополнительные отряды спасателей и полицейских. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

По его словам, они занимаются операциями по спасению и поиску людей, попавших в сложную ситуацию, а также помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия. В распоряжении спасателей и бойцов Сил самообороны, также брошенных на помощь, имеются десятки вертолетов, готовых вылететь в случае необходимости для поиска и спасения. Общая численность спасателей, пожарных, полицейских и военнослужащих доведена до 7800 человек.

Вместе с тем, по словам Суги, "еще около пяти тысяч бойцов Сил самообороны находятся в состоянии готовности, чтобы выдвинуться на место" в случае необходимости. Из-за разлива рек населенный пункт Тохо в Фукуоке оказался отрезан от путей сообщения. Генсек кабмина обещал, что Силы самообороны, уже прибывшие на место, в случае необходимости доставят туда продукты и все необходимое.

Daihatsu приостановил производство

По данным Kyodo, автопроизводитель Daihatsu из-за ливней временно приостановил работу своего завода, расположенного в городе Накацу (префектура Оита) на юго-западном острове Кюсю. По предварительным оценкам, завод возобновит работу уже в пятницу.

Ранее было принято решение об остановке другого завода компании - по производству двигателей - в городе Курумэ (префектура Фукуока), где также реки вышли из берегов после продолжительных ливней.

Пострадали из-за удара стихии и другие компании. Так, службы доставки Yamato, Japan Post и Aeon были вынуждены задержать примерно на один день доставку в ряд пострадавших регионов, поскольку там нарушено транспортное сообщение. Мощные потоки воды подмыли дороги, некоторые участки полностью смыты реками. Вместе с тем розничные магазины Aeon продолжают работу.

По последним данным, в результате разгула стихии погиб по меньшей мере один человек. Еще с несколькими десятками человек не удается установить связь. Периодически поступают сообщения о том, что кого-то из них удалось найти и спасти, в то время как появляется новая информация о тех, кто не выходит на связь. На место отправлено около восьми тысяч спасателей, полицейских, пожарных и бойцов Сил самообороны.

Дожди на Кюсю, которые принес сюда пришедший после тайфуна "Нанмадол" атмосферный фронт, идут уже второй день. Они накрыли практически весь остров, включая префектуры Кагосима, Кумамото и Миядзаки, однако наиболее сложная ситуация складывается в Фукуоке и Оите. Сильнее всего пострадали небольшие деревни и поселки в горной местности.

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