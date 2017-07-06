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В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche

Происшествия
6 июля, 8:27 дата обновления: 6 июля, 9:52 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 6, июля. /ТАСС

По данным полиции, во время вечерних и ночных акций протеста против проведения саммита были задержаны шесть человек

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ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Восемь автомобилей премиальной марки Porsche сгорели на парковке автосалона в Гамбурге в ночь на четверг. Как сообщает местная полиция, на месте преступления обнаружено достаточно улик, чтобы квалифицировать произошедшее как поджог.

Следователи убеждены, что поджог автосалона с дорогостоящими машинами скорее всего связан с проведением в Гамбурге саммита "Большой двадцатки" и является делом рук левых радикалов. Однако по горячим следам поджигателей найти не удалось.

Встреча лидеров G20 пройдет 7-8 июля, главы большинства делегаций прибудут в город уже в четверг. Как ожидается, саммит будет сопровождаться массовыми акциями протестов, в которых могут принять участие порядка 100 тысяч человек.

В полиции сообщили, что во время вечерних и ночных акций протеста против проведения саммита были задержаны шесть человек. По данным правоохранителей, в городе прошли две крупные демонстрации против G20, в которых приняли участие тысячи человек. Некоторые агрессивно настроенные демонстранты бросали бутылки в полицейских.

Все внимание правоохранительных органов сейчас приковано к намеченной на вторую половину четверга акции левых радикалов под громким девизом "Добро пожаловать в ад" (Welcome to Hell). Организаторы рассчитывают собрать до 10 тысяч человек, многие из которых, по оценке полиции, готовы пойти на насилие. Инициаторы демонстрации и не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать проведению встречи "двадцатки" и даже по возможности сорвать саммит.

В четверг в Гамбург должен прибыть специальный поезд с противниками G20 со всей Европы. Состав выехал 5 июля из Базеля и через Штутгарт двинулся в направлении севера. По данным полиции, во время промежуточных остановок нарушений правопорядка не зафиксировано. В то же время на границе со Швейцарией 33 пассажирам было отказано во въезде в ФРГ. Еще до отправления поезда правоохранительные органы конфисковали у некоторых противников G20 противогазы, респираторы и защитные очки.

Вопрос размещения

Прибывающие в Гамбург участники протестов после получения разрешения от местных властей разбивают лагерь в народном парке в районе Альтона. Там им разрешено поставить в общей сложности 300 палаток - каждая на три места, около 50 туалетов и походные кухни. Организаторы демонстраций добивались в суде этого разрешения все последние недели, но хотели поставить в Альтоне как минимум 1 тысячу палаток.

Пока вопрос размещения участников демонстраций остается самым больным для инициаторов акций. Радикально настроенные протестующие заявили даже о готовности занимать общественные места, в том числе площади. Наблюдатели предупреждают, что если вопрос размещения не будет решен, то это может привести к вспышке агрессии со стороны противников G20.

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