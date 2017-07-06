СК РФ сообщил о раскрытии убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России сообщил о раскрытии убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в ходе расследования пресечена деятельность банды, совершившей не менее 18 убийств.

"В ходе расследования уголовного дела об убийстве главы городского поселения Сергиев Посад Московской области Евгения Душко следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ вышли на след банды, возглавляемой Константином Пискаревым, известным по прозвищу Костя Большой. По данным следствия, он создал эту банду в 1999 году", - сообщила представитель СК. "В 2011 году между Костей Большим и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать", - отметила Петренко.

По данным СК, по указанию главаря преступной группировки один из ее участников Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания предполагаемой жертвы. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле под управлением Безрукова прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Пискарев подошел к нему и произвел не менее семь выстрелов из пистолета.

Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников. "В настоящее время в отношении 10 участников банды, включая ее лидера, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила представитель СК. По данным следствия, ее участники совершили на территории Москвы, Московской области и других регионов РФ не менее 18 убийств и другие преступления.

"Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, поддерживаемой ее лидером, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией. Именно это помогало им столь длительный период избегать уголовной ответственности, - отметила Петренко. - Однако благодаря тому, что расследование поручили одному из лучших следователей СК России, члены банды были задержаны, а ее деятельность прекращена".

В ходе обысков был обнаружен большой схрон оружия. Десяти арестованным предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, убийстве, похищении человека, незаконном обороте оружия. "Следствием продолжается работа, направленная на установление иных участников банды и других эпизодов ее преступной деятельности", - заключила представитель СК РФ.