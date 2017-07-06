Дело бывшего директора "Гоголь-центра" передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении госсредств в отношении экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СК РФ). Об этом в Мосгорсуде, где в четверг рассматривается жалоба на арест обвиняемого, заявила адвокат Ксения Карпинская.

"В настоящий момент дело передано из столичного управления Следственного комитета в управление по расследованию особо важных дел СК РФ", - сказала она, добавив, что в связи с этим Малобродский переведен в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").

Адвокат Юлия Лахова также предоставила суду личные поручительства на Малобродского от кандидата искусствоведческих наук Анатолия Голубовского, замдиректора центра имени Мейерхольда Елены Ковальской, писателя Виктора Ерофеева и от ректора Архитектурного института Евгения Асса. "Прошу приобщить данные поручительства к материалам дела", - отметила защитник. Личным поручительством человек гарантирует, что обвиняемый не скроется от следствия, не будет пытаться уничтожать улики и угрожать свидетелям.

Бывший генеральный продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Свою вину он не признает.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд Москвы заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля, который поставлен не был, в результате чего было похищено более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 гг.