В Москве суд приговорил к пяти годам колонии распространителя в соцсетях призывов ИГ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Москвы, распространявшего в соцсетях призывы запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, уголовное дело в отношении жителя Москвы Николая Орловского и жителя Дербента Сулеймана Оруджева было возбуждено на основании материалов ФСБ России и ГУ МВД РФ по Москве.

"Судом установлено, что в период с 2013 по 2015 год Орловский под вымышленными установочными данными разместил в популярных социальных сетях видеоматериалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также призывы установленных членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" к участию в террористической деятельности", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, в 2013 году он и действующий по его указанию Оруджев в ходе общения в соцсетях склонили страдающую расстройством психики несовершеннолетнюю жительницу Ярославской области к вступлению в бандформирование на Северном Кавказе и планированию террористических преступлений.

Суд признал Орловского виновным по ч. 1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и ч. 1 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма") и приговорил к пяти годам лишения свободы, а Оруджев, признанный виновным в содействии террористической деятельности, приговорен к 2,5 года колонии.

"При вынесении приговора суд учел, что Орловский активно способствовал раскрытию совершенных им преступлений, помог разоблачить своего соучастника Оруджева, а также добровольно предоставил следствию информацию в отношении иных лиц, причастных к террористической деятельности, которая в настоящее время проверяется", - добавили в ЦОС ФСБ.