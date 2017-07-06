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Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности

Происшествия
6 июля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Признание Романа Шимко потерпевшим поможет добиться расширения круга его правомочий, отметила адвокат Виктория Данильченко

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роман Шимко признан потерпевшим по уголовному делу о халатности судебных экспертов, проводивших исследования в рамках дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб его 6-летний ребенок. Об этом ТАСС сообщила во четверг пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.

"Сегодня адвокаты нашей коллегии и Роман Шимко были в СК РФ. В уголовном деле о халатности Романа признали потерпевшим", - сказала она.

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© Татьяна Силина/ТАСС

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Ранее пресс-секретарь сообщила ТАСС, что дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Адвокат Романа Шимко Виктория Данильченко в свою очередь отметила, что "признание потерпевшим позволяет добиться расширения круга правомочий" для него. "В деле о ДТП он проходит в качестве потерпевшего. Роман ознакомлен с материалами дела, расследование завершено. А вот в деле о халатности он был всего лишь свидетелем, а права свидетелей в уголовном процессе весьма ограничены", - рассказала Данильченко.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Женщине, находившейся за рулем, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика, отметив, что результаты двух исследований совпадают.

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