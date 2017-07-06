Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полиция ходатайствует об аресте женщины, сбившей насмерть в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области установлен и задокументирован факт нарушения обвиняемой в совершении ДТП 23 апреля в Балашихе, в результате которого погиб 6-летний мальчик, ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Женщина задержана", - сказала Волк, отметив, что следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Она отметила, что следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".