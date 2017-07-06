Суд в Москве арестовал участника ОПГ, задержанного спустя 20 лет за убийство милиционеров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы санкционировал арест участника преступной группировки Станислава Волкова, обвиняемого в убийстве трех сотрудников милиции в 1997 году.

"Избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 августа", - огласила решение судья Мария Кудряшова.

Волков был задержан накануне сотрудниками столичного СК спустя 20 лет после совершения им преступления.

Летом 1997 года преступники совершили нападение на компанию "Орбитал ЛТД". На место выехали восемь сотрудников отделения милиции 5-го РУВД УВД ЦАО Москвы. Между преступниками и милиционерами завязалась перестрелка, в ходе которой трое сотрудников правоохранительных органов были убиты, еще один получил тяжелые ранения, преступникам удалось скрыться. В течение года правоохранительным органам удалось задержать практически всех участников ОПГ, за исключением Волкова, которому удавалось скрываться на протяжении 20 лет.

48-летнему Волкову предъявлено обвинение по ст. 209 ("Бандитизм"), ст. 162 ("Разбой") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов") УК РФ.