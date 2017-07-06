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Под Петербургом горит лакокрасочный завод

Происшествия
6 июля, 18:25 дата обновления: 6 июля, 18:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, июля. /ТАСС

Площадь пожара достигла почти 5 тыс. кв. м

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© Андрей Ловыгин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом, спасатели присвоили ему повышенный номер сложности (третий из пяти). Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении МЧС.

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"Горит ангар, площадь пожара и принадлежность здания устанавливаются. Пожару присвоен ранг №3", - рассказали в управлении. Подробности уточняются.

 Площадь пожара в ангаре  достигла почти 5 тыс. кв. м, есть угроза взрыва.

"Площадь пожара в ангаре - 4,8 тыс. кв. м. Работа осложняется высокой температурой, наличием газовых транспортных баллонов и больших емкостей с лакокрасочной продукцией. Существует угроза взрыва, спасатели работают из укрытия", - уточнили в управлении.

К тушению пожара в ангаре привлечены почти 200 человек.

"К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 42 единицы техники и 178 человек личного состава, в том числе от МЧС 30 единиц техники и 139 человек личного состава. Горит производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров. Площадь горения уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар не угрожает заключенным исправительной колонии номер 5, расположенной в том же поселке, и не повлияет на работу исправительного учреждения. 
"До нас дым доходит, но так мимо идет, около нас. Запах не чувствуется, все в помещениях. На работу исправительного учреждения и осужденных это не повлияет", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти в настоящее время недоступна для комментариев.

О владельцах ангара

По данным администрации Колпинского района, ангар с лакокрасочной продукцией располагается по адресу: поселок Металлострой, улица Дорога на Металлострой, дом 5. По предварительным данным, этот ангар принадлежит ООО "Невский лакокрасочный завод".

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Компания ООО "Невский лакокрасочный завод" была создана 2000 году. Согласно официальному сайту компании, завод производит алкидные, алкидно-уретановые эмали и лаки; грунтовки, антисептики, полуфабрикатные лаки.

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