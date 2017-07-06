Суд в Казани арестовал водителя автобуса, попавшего в крупное ДТП 2 июля в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани арестовал Александра Ижмукова, который находился за рулем автобуса, попавшего в аварию 2 июля в Заинском районе Татарстана, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе республики. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

"Суд постановил избрать в отношении Ижмукова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 сентября", - огласил решение судья.

Следователь МВД Раниф Сафиуллин просил поместить под стражу Ижмукова. По его мнению, в случае избрания более мягкой меры пресечения, подозреваемый может воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства и помешать следствию. Прокурор ходатайство следователя поддержал и просил удовлетворить.

Адвокат Ижмукова Иршат Низамов просил избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест, либо отпустить под залог, так как его доверитель после аварии пытался помочь пострадавшим и скрываться от следствия не собирается. Сам Ижмуков в ходе процесса принес извинения всем пострадавшим и родственникам погибших.

Ижмуков был задержан заочно, так как после аварии он находился в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы в Казани. Как стало известно в ходе судебного процесса, сейчас его состояние удовлетворительное, и он может находиться в СИЗО. Ранее второй водитель автобуса и водитель грузовика были отпущены под обязательством о явке.

Подробности дела

Автобус Neoplan принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным следствия, фирма, предварительно, не имела, разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но это правило не соблюдалось. Главе компании-владельца автобуса Оксане Никитиной, задержанной 2 июля по делу о ДТП, избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное главным следственным управлением МВД по Татарстану по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", передано в следственный департамент МВД России.