Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами дела

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки, в ознакомлении с материалами уголовного дела, установив для этого срок до 21 июля.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, тем самым суд частично удовлетворил ходатайство следователя.

Позиции сторон

По словам следователя, Белых при ознакомлении с материалами дела ни разу не использовал для этого полный рабочий день. "Причину, почему адвокат и Белых не могли полный рабочий день знакомиться с материалами дела, не называли. В целом ему осталось ознакомиться с семью томами дела", - отметила следователь и попросила суд установить срок ознакомления до 14 июля.

Прокурор позицию следствия поддержал, заявив, что имеются признаки затягивания защитой и обвиняемым ознакомления с материалами дела, но попросил установить срок ознакомления до 21 июля.

Всего материалы дела насчитывают 45 томов.

Адвокат Андрей Грохотов на заседании суда рассказал, что ознакомление с материалами дела проходит должным образом. "Мы использовали все возможности для ознакомления с делом, никакого явного затягивания нет. Никита Юрьевич мог прервать ознакомление с материалами дела лишь для принятия пищи и не мог знакомиться с делом, когда в изоляторе банный день", - сказал он. Защита попросила суд, если тот решит ограничить их в сроках ознакомления с материалами дела, дать им еще месяц.

"График ознакомления - три рабочих дня из пяти - устанавливался лично следствием, и этот график нами не нарушался. Не мы определяем время, во сколько мы заходим и выходим в кабинет, где я знакомился с делом, все определяется режимом работы следственного изолятора", - сказал в суде экс-губернатор, отметив, что готов изучить материалы дела до 1 августа.

Суть дела

Мосгорсуд в первой инстанции ранее продлил срок содержания Белых под стражей до 24 сентября по ходатайству следствия. Как ранее сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.