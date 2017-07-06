Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами дела

Компаниям помогут отчитываться о климатических рискахСоциальная ответственность 6 июля, 18:57
Немец Киттель выиграл шестой этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 6 июля, 18:52
Мультсериал про Ждуна может появиться уже в конце 2017 годаКультура 6 июля, 18:46
В США протез руки назвали в честь героя "Звездных войн"Социальная ответственность 6 июля, 18:42
Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами делаПроисшествия 6 июля, 18:41
История под куполом: древнейшие петроглифы и первобытная стоянка в ЗаполярьеОбщество 6 июля, 18:40
Агент: хоккеист Зарипов близок к переходу в "Ак Барс"Спорт 6 июля, 18:39
В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикаловМеждународная панорама 6 июля, 18:30
Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадииСпорт 6 июля, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки, в ознакомлении с материалами уголовного дела, установив для этого срок до 21 июля.
Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, тем самым суд частично удовлетворил ходатайство следователя.
По словам следователя, Белых при ознакомлении с материалами дела ни разу не использовал для этого полный рабочий день. "Причину, почему адвокат и Белых не могли полный рабочий день знакомиться с материалами дела, не называли. В целом ему осталось ознакомиться с семью томами дела", - отметила следователь и попросила суд установить срок ознакомления до 14 июля.
Прокурор позицию следствия поддержал, заявив, что имеются признаки затягивания защитой и обвиняемым ознакомления с материалами дела, но попросил установить срок ознакомления до 21 июля.
Всего материалы дела насчитывают 45 томов.
Адвокат Андрей Грохотов на заседании суда рассказал, что ознакомление с материалами дела проходит должным образом. "Мы использовали все возможности для ознакомления с делом, никакого явного затягивания нет. Никита Юрьевич мог прервать ознакомление с материалами дела лишь для принятия пищи и не мог знакомиться с делом, когда в изоляторе банный день", - сказал он. Защита попросила суд, если тот решит ограничить их в сроках ознакомления с материалами дела, дать им еще месяц.
"График ознакомления - три рабочих дня из пяти - устанавливался лично следствием, и этот график нами не нарушался. Не мы определяем время, во сколько мы заходим и выходим в кабинет, где я знакомился с делом, все определяется режимом работы следственного изолятора", - сказал в суде экс-губернатор, отметив, что готов изучить материалы дела до 1 августа.
Мосгорсуд в первой инстанции ранее продлил срок содержания Белых под стражей до 24 сентября по ходатайству следствия. Как ранее сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.