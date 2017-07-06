Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами дела

Происшествия
6 июля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Материалы насчитывают 45 томов, экс-губернатору осталось ознакомиться с семью томами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Белых

Никита Белых

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки, в ознакомлении с материалами уголовного дела, установив для этого срок до 21 июля.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, тем самым суд частично удовлетворил ходатайство следователя.

Позиции сторон

По словам следователя, Белых при ознакомлении с материалами дела ни разу не использовал для этого полный рабочий день. "Причину, почему адвокат и Белых не могли полный рабочий день знакомиться с материалами дела, не называли. В целом ему осталось ознакомиться с семью томами дела", - отметила следователь и попросила суд установить срок ознакомления до 14 июля.

Прокурор позицию следствия поддержал, заявив, что имеются признаки затягивания защитой и обвиняемым ознакомления с материалами дела, но попросил установить срок ознакомления до 21 июля.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье

Всего материалы дела насчитывают 45 томов.

Адвокат Андрей Грохотов на заседании суда рассказал, что ознакомление с материалами дела проходит должным образом. "Мы использовали все возможности для ознакомления с делом, никакого явного затягивания нет. Никита Юрьевич мог прервать ознакомление с материалами дела лишь для принятия пищи и не мог знакомиться с делом, когда в изоляторе банный день", - сказал он. Защита попросила суд, если тот решит ограничить их в сроках ознакомления с материалами дела, дать им еще месяц.

"График ознакомления - три рабочих дня из пяти - устанавливался лично следствием, и этот график нами не нарушался. Не мы определяем время, во сколько мы заходим и выходим в кабинет, где я знакомился с делом, все определяется режимом работы следственного изолятора", - сказал в суде экс-губернатор, отметив, что готов изучить материалы дела до 1 августа.

Суть дела

Мосгорсуд в первой инстанции ранее продлил срок содержания Белых под стражей до 24 сентября по ходатайству следствия. Как ранее сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Смотрите также

В отношении Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело

Следствие в отношении Никиты Белых завершено

Суд отказался освободить под домашний арест экс-главу Кировской области Белых

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Никиты Белых
Персоны
Белых, Никита Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама