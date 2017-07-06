В здании детсада под Калининградом нашли 150 патронов

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КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Арсенал боеприпасов обнаружили в четверг в подвале закрытого на ремонт детского сада в приморском поселке Янтарный Калининградской области, сообщил ТАСС глава администрации муниципального образования Янтарный городской округ Алексей Заливатский.
"Металлический ящик с боеприпасами нашли в подвальном помещении детского сада "Янтарик", в котором сейчас идет ремонт. В ящике насчитали около 150 боевых патронов к стрелковому оружию, 100 взрывателей и пять брикетов, предположительно, тротила, весом 200 граммов каждый", - рассказал Заливатский.
На месте работают взрывотехники, а также оперативная группа полиции, которая опрашивает тех, кто имел доступ в подвал, проводит другие оперативно-следственные действия, отметил глава администрации Янтарного.