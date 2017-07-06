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Более 480 детей эвакуированы из ульяновских летних лагерей из-за дождей

Происшествия
6 июля, 19:53 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 6, июля. /ТАСС

Эвакуация коснулась двух загородных лагерей, а также палаточных лагерей в трех районах региона, министерство образования и науки области проводит мониторинг работы оставшихся лагерей

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УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти эвакуировали в четверг более 480 детей из летних лагерей Ульяновской области в связи с дождями. На данный момент все они переданы родителям, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона.

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"Всего из летних лагерей области были доставлены в Ульяновск более 480 детей. Во Дворце творчества детей и молодежи для эвакуированных ребят были организованы питание и горячий чай, на данный момент все дети переданы родителям", - сказали в пресс-службе ведомства.

Эвакуация коснулась отдыхающих из загородных лагерей "Ласточка" Старомайнского района и "Орленок" Чердаклинского района, палаточных лагерей Димитровграда, Старомайнского и Тереньгульского районов области. Решение об этом принял губернатор региона Сергей Морозов в связи с ухудшением погодных условий. На данный момент министерство образования и науки проводит мониторинг работы оставшихся лагерей.

Из-за грозы с дождем 5 июля в Ульяновске был введен режим чрезвычайной ситуации. По информации гидрометеоцентра, за 12 часов выпало 86 мм осадков. Для ликвидации последствий циклона задействовали более 1500 человек, привлекли свыше 630 единиц техники. При грозе погиб один человек в результате поражения током.

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