В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу участников акции протеста возле здания правительства в центре Киева, один человек пострадал.

Об этом в четверг сообщило агентство УНИАН.

"Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД (Министерства внутренних дел), Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения митингующие начали забрасывать машину камнями. Одного из участников акции задержали сотрудники полиции.

У здания украинского правительства проходит митинг пенсионеров МВД, которые требуют повышения пенсий. Во время перекрытия улицы между митингующими и сотрудниками Нацгвардии, которые охраняют правительственное здание, произошла потасовка.