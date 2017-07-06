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В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих

Происшествия
6 июля, 20:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

У здания правительства Украины проходит митинг пенсионеров МВД

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Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEY DOLZHENKO, архив

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу участников акции протеста возле здания правительства в центре Киева, один человек пострадал.

Об этом в четверг сообщило агентство УНИАН.

"Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД (Министерства внутренних дел), Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения митингующие начали забрасывать машину камнями. Одного из участников акции задержали сотрудники полиции.

У здания украинского правительства проходит митинг пенсионеров МВД, которые требуют повышения пенсий. Во время перекрытия улицы между митингующими и сотрудниками Нацгвардии, которые охраняют правительственное здание, произошла потасовка.

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