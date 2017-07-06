В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу участников акции протеста возле здания правительства в центре Киева, один человек пострадал.
Об этом в четверг сообщило агентство УНИАН.
"Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД (Министерства внутренних дел), Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения митингующие начали забрасывать машину камнями. Одного из участников акции задержали сотрудники полиции.
У здания украинского правительства проходит митинг пенсионеров МВД, которые требуют повышения пенсий. Во время перекрытия улицы между митингующими и сотрудниками Нацгвардии, которые охраняют правительственное здание, произошла потасовка.