Пять человек погибли в результате беспорядков в тюрьме в Акапулько

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МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли и один получил ранения в драке, устроенной заключенными в тюрьме города Акапулько в штате Герреро. Об этом сообщил в четверг представитель сил безопасности региона Роберто Альварес Эредиа. Беспорядки произошли в блоке для особо опасных преступников.
Для восстановления порядка администрация привлекла сотрудников полиции и прокуратуры. В настоящее время ситуация находится под контролем властей. Тюрьма оцеплена по периметру, поддержку операции с воздуха оказывают два вертолета правительства штата.
В мексиканских тюрьмах часто происходят беспорядки, которые нередко сопровождаются человеческими жертвами. В феврале 2016 года в тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон произошли самые кровавые столкновения заключенных за последние десятилетия. По официальным данным, тогда погибли 49 человек.