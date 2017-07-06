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Пять человек погибли в результате беспорядков в тюрьме в Акапулько

Происшествия
6 июля, 20:18 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, июля. /ТАСС

Драку устроили заключенные в блоке для особо опасных преступников

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МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли и один получил ранения в драке, устроенной заключенными в тюрьме города Акапулько в штате Герреро. Об этом сообщил в четверг представитель сил безопасности региона Роберто Альварес Эредиа. Беспорядки произошли в блоке для особо опасных преступников.

Для восстановления порядка администрация привлекла сотрудников полиции и прокуратуры. В настоящее время ситуация находится под контролем властей. Тюрьма оцеплена по периметру, поддержку операции с воздуха оказывают два вертолета правительства штата.

В мексиканских тюрьмах часто происходят беспорядки, которые нередко сопровождаются человеческими жертвами. В феврале 2016 года в тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон произошли самые кровавые столкновения заключенных за последние десятилетия. По официальным данным, тогда погибли 49 человек.

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