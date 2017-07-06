Полицейские разыскивают свидетелей ДТП в Москве, в котором погиб байкер

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают свидетелей ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб мотоциклист. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс- службе столичного ГУ МВД РФ.

"Для установления подробностей произошедшего сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем ДТП, с просьбой позвонить в службу 102, с мобильных телефонов - 112", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 июня возле дома №48 по Кутузовскому проспекту столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП мотоциклист с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

По данным СМИ, в автомобиле Mercedes находились студенты МГИМО. Позже был задержан и арестован 20-летний владелец автомобиля, а в конце июня задержана девушка, управлявшая автомобилем Mercedes. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").