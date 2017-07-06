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Во Франции осудили группу украинских яхтсменов за перевозку мигрантов

Происшествия
6 июля, 22:31 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, июля. /ТАСС

Осужденные получили от 20 месяцев до восьми лет тюремного заключения

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ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Межрегиональный суд французского города Рен вынес в четверг приговоры 18 украинским яхтсменам по обвинению в создании сети перевозки нелегальных мигрантов из своей страны. Об этом сообщило агентство AFP.

Осужденные получили от 20 месяцев до восьми лет тюремного заключения. Всем им запрещено оставаться на территории Франции по отбыванию срока, им также введен запрет на посещение этой страны и после заключения.

Перевозка мигрантов в Великобританию производилась участниками тайной сети непосредственно с территории Украины в период 2012-2016 годов. Граждан Украины, получивших туристические визы, на автомобилях доставляли на территорию Франции. Оттуда яхтсмены тайно перевозили их в Великобританию, взяв за это плату не менее чем €3 тыс. с человека. Яхты выходили из портов Нормандии и Бретани.

По данным следствия, через тайную сеть перевозки мигрантов прошли 156 человек. Часть яхтсменов были взяты французской полицией с поличным в портовом городе Сен-Ке- Портриё в момент, когда они проводили операцию по переправке на британскую территорию 7 граждан Украины. На суде в Рене фигурировали лишь четверо обвиняемых - остальные 14 до сих пор находятся в бегах.

В случае задержания им грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в обеспечении проникновения на французскую территорию и пребывания на ней иностранцев, не имеющих соответствующих официальных разрешений. Также они будут осуждены по статье "создание преступной группировки".

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