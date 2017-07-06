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Бывший глава Марий Эл Маркелов написал в СИЗО три поэмы

Происшествия
6 июля, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам членов Общественной наблюдательной комиссии, одна из поэм посвящена Крыму, а две других - работе и жизни экс-губернатора

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Экс-губернатор Марий Эл Леонид Маркелов

Экс-губернатор Марий Эл Леонид Маркелов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, содержащийся в столичном СИЗО "Лефотово", пишет стихи. Об этом ТАСС сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, посетившие изолятор с проверкой.

"Экс-губернатор Леонид Маркелов за время нахождения в СИЗО написал три поэмы. По его словам, одна из них историческая, посвящена Крыму, а две других о его работе и жизни", - сказал член ОНК.

Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки 13 апреля. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки". 3 июля Московский городской суд признал законным продление срока содержания Маркелова под стражей до 12 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Врио руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.

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