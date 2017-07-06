Суд арестовал женщину, сбившую ребенка в Балашихе

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Железнодорожный суд Московской области санкционировал арест Ольги Алисовой, сбившей насмерть в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алисовой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 сентября", - сказала она.
По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Алисова была задержана после установления факта нарушения ею ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде.
ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
Алисовой предъявлено обвинение в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека".