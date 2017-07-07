На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 200 квадратных метров вспыхнул в пятницу утром на востоке Гамбурга, где открывается саммит Группы двадцати. Загорелись покрышки на складе одного из автомобильных салонов, сообщила пожарная служба города в Twitter.

#Grossfeuer #Gustav Adolf Str #brennen

Autoreifen#Feuerwehr im Einsatz..@FeuerwehrHH pic.twitter.com/cZpY6T76Jl — Lars Ebner (@EbnerFoto) 7 July 2017

В настоящий момент пожарные пытаются устранить возгорание. Высота пламени достигает десяти метров, столб дыма виден за несколько километров. По данным агентства DPA, на место ЧП прибыли более 60 пожарных и множество спецтехники.

AKTUELL#Hamburg - Feuer bei Autohandel! @FeuerwehrHH im Einsatz. VIDEO pic.twitter.com/2W208GmDaJ — Thomas Knoop (@Thomas_BILDde) 7 July 2017

Пока власти не могут связать возгорание с многочисленными протестами против G20, которые проходят в городе с конца прошлой недели. Однако, как отмечает DPA, в четверг неизвестные напали на местный автосалон Porsche и сожгли десять автомобилей.