Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар

Происшествия
7 июля, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

На складе автомобильного салона горят покрышки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Markus Schreiber

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 200 квадратных метров вспыхнул в пятницу утром на востоке Гамбурга, где открывается саммит Группы двадцати. Загорелись покрышки на складе одного из автомобильных салонов, сообщила пожарная служба города в Twitter.

В настоящий момент пожарные пытаются устранить возгорание. Высота пламени достигает десяти метров, столб дыма виден за несколько километров. По данным агентства DPA, на место ЧП прибыли более 60 пожарных и множество спецтехники.

Пока власти не могут связать возгорание с многочисленными протестами против G20, которые проходят в городе с конца прошлой недели. Однако, как отмечает DPA, в четверг неизвестные напали на местный автосалон Porsche и сожгли десять автомобилей.

Смотрите также

Мэр Нью-Йорка посетит Гамбург для участия в акции протеста

В Гамбурге в стычках с антиглобалистами пострадали 74 полицейских

Антиглобалисты начали поджигать автомобили в ходе беспорядков в Гамбурге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
СМИ: США не будут против нахождения Асада у власти и военной полиции РФ в Сирии
4
CNN: Microsoft планирует массовые сокращения сотрудников
5
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
6
В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов тепла
7
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
Темы дня
Реклама