Пассажир летевшего из США в КНР самолета ранил троих и попытался попасть в кабину пилота

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Один из пассажиров рейса авиакомпании Delta Аir Lines в четверг во время полета из американского Сиэтла (штат Вашингтон) в Пекин попытался проникнуть в кабину пилота, ранив при этом трех человек. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По ее данным, инцидент произошел на борту пассажирского Boeing 767 вскоре после вылета. Нарушителя удалось скрутить. Из-за происшествия пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Самолет приземлился в 19:40 по местному времени (05:40 мск пятницы). Посадка прошла успешно. Виновника инцидента передали в аэропорту Сиэтла в руки правоохранительных органов.
Как отмечается, в результате происшествия пострадали два пассажира и один член экипажа, однако о характере их травм не сообщается.
Представители Delta сообщили, что пассажиры вылетят в пункт назначения тем же рейсом позднее.