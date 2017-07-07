Ситуация с пожарами и паводками находится под контролем, доложил Пучков Путину

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед отъездом на саммит "двадцатки" в Гамбург провел встречу с главой МЧС Владимиром Пучковым и по телефону связался с руководителями регионов, пострадавших от паводков и пожаров. Глава государства потребовал держать его в курсе развития ситуации.
"Наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), а также в Иркутской области, в Республике Бурятия, в Забайкальском крае и ряде других регионов", - доложил Пучков. По его словам, "за прошедшие сутки действиями авиации и органов управления защищен 21 населенный пункт, в которых проживает более 70 тысяч человек". "Наиболее сложная обстановка была в населенных пунктах Батамай, Республика Саха (Якутия), и Сухая [Республика Бурятия]", - констатировал министр.
Он заверил, что "сейчас обстановка находится под контролем". "Но мы продолжаем перебрасывать группировку сил. Работает система космического мониторинга, при возникновении рисков усиливаем деятельность и авиации, и наземной группировки сил. На особом контроле находится более 130 крупных очагов возгорания", - сообщил Пучков.