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СК возбудил еще два дела по фактам артобстрелов мирного населения Донбасса

Происшествия
7 июля, 9:04 дата обновления: 7 июля, 9:18 UTC+3

Расследование ведется по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"

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© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения юго-востока Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По данным следствия, 23 и 28 июня военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произведя артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Старомихайловка и городе Стаханове", - сообщила представитель СК. В результате обстрелов погиб местный житель, один ребенок получил ранение, повреждены несколько жилых домов.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Представитель СК напомнила, что в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве.

"Мотивом преступлений украинских военнослужащих, как и ранее, явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти в Киеве и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - отметила представитель СК.

СК России продолжает фиксировать преступления против мира и безопасности человечества, которые совершаются в отношении гражданского населения Донбасса, и устанавливать всех причастных к ним лиц.

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