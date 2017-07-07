Топ-менеджерам ДС-банка предъявили обвинения в растрате 585 млн рублей

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинения фигурантам уголовного дела о растрате 585 млн рублей ДС-банка (лицензия у него отозвана Центробанком в мае 2016 года), президент банка и начальник управления кредитования объявлены в розыск. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
"По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ "ДС-банк" лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета семи фирм-однодневок 585 млн рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ "ДС-банк", - отметила представитель СК. - Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер".
Зачисленные денежные средства члены преступной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. А затем повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, другие документы и оргтехнику.
"Однако несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ ("Растрата") привлечены: и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся приисканием фирм-однодневок", - сообщила Петренко.
Синюхин, Вдовин и Кузнецов по ходатайству следствия заключены под стражу. Цырульник и Вергизов объявлены в розыск. На имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных средств наложен арест.
Следствие устанавливает других лиц, причастных к растрате.