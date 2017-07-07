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Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в Норильске

Происшествия
7 июля, 9:33 дата обновления: 7 июля, 10:02 UTC+3

Весь персонал эвакуирован, на месте происшествия работают горноспасатели и следственно-оперативная группа

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© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва метана в шахте рудника "Заполярный" в Норильске, сообщили в пятницу в компании "Норникель".

"7 июля около 10 утра в шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибли три работника, несколько получили травмы", - говорится в сообщении.

"Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю, после хлопка на шахте пропали четыре шахтера, еще 123 эвакуированы.

"Около 11 часов 30 минут (07:30 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что на шахте рудника Заполярный" произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время проведена эвакуация 123 человек", - отметили в ведомстве.

ГУ МЧС по Красноярскому краю подтверждает, что при аварии на шахте пропали пять человек и 135 эвакуированы. "Данных о погибших и пострадавших нет. На поверхность подняты 135 человек. С пятью отсутствует связь", - сообщили ТАСС в краевом главке МЧС.

В экстренных службах ранее сообщили ТАСС, что, по предварительной информации, в шахте на глубине 490 метров произошел хлопок, природа которого устанавливается. По данным источника, 135 человек выведены на поверхность, неизвестна судьба пяти человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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