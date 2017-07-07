В Сочи прокуратура изъяла у хозяина перекрашенной под панду собаки львенка и орла

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Краснодарского края по итогам проведенной проверки сообщений о фотографировании с краснокнижными животными в Сочи изъяла у предпринимателя львенка и орла, владелец не смог предоставить на них документы. Что касается использования в виде фотомодели панды, то за нее выдавался перекрашенный щенок породы чау-чау, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Согласно заключению сотрудника ветуправления животные клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний не выявлено, содержатся в надлежащих условиях, на собаку имеется вся соответствующая документация. В то же время в ходе проверки владелец не смог подтвердить законность владения львом и орлом, в связи с чем представителями управления Росприроднадзора указанные животные изъяты", - сказали в пресс-службе.

Сообщения в социальных сетях о якобы использовании в качестве фотомодели детеныша панды были проверены в ходе совместного рейда Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгеи, а также ветеринарного управления. Как установлено, вместо редкого медведя туристам предлагали фотографироваться с перекрашенным щенком чау-чау.

Ранее на Кубани прокуратура после сообщений о купании крокодила в море изъяла у владельца рептилию, которую тот держал в домашних условиях. Кроме того, в конце июня зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика покрашенных в розовый цвет самоедов. Их отправили в московский питомник Минобороны РФ "Красная звезда".