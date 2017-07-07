Специалисты Ростехнадзора прибыли на место аварии в шахте "Норникеля"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Ростехнадзора находятся на месте взрыва в шахте рудника "Заполярный" в Норильске. В скором времени будет создана комиссия по расследованию причин аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора.

"Специалисты Ростехнадзора находятся на месте инцидента. В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин взрыва", - сказали в пресс-службе ведомства.

Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва в шахте рудника "Заполярный" "Норильского никеля" в Норильске. В настоящее время весь персонал эвакуирован на поверхность.

По предварительным данным компании, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. Инцидент произошел 7 июля около 10:00. На месте взрыва работают бригады горноспасателей.