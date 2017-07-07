После аварии на шахте в Норильске открыт телефон горячей линии

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Мэрия Норильска открыла телефон горячей линии для предоставления информации по взрыву на шахте рудника "Заполярный", где погибли три человека и один пропал без вести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В администрации Норильска открыт телефон горячей линии для получения достоверной, своевременной информации о проводимых мероприятиях по эвакуации рабочих из шахты: 8 (3919) 22-33-38", - говорится в сообщении.

В пятницу на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв паров метана. Погибли три человека, их тела уже найдены. По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, судьба одного горняка остается неизвестной, на поверхность эвакуирован 151 человек.