После аварии на шахте в Норильске открыт телефон горячей линии

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Мэрия Норильска открыла телефон горячей линии для предоставления информации по взрыву на шахте рудника "Заполярный", где погибли три человека и один пропал без вести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"В администрации Норильска открыт телефон горячей линии для получения достоверной, своевременной информации о проводимых мероприятиях по эвакуации рабочих из шахты: 8 (3919) 22-33-38", - говорится в сообщении.
В пятницу на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв паров метана. Погибли три человека, их тела уже найдены. По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, судьба одного горняка остается неизвестной, на поверхность эвакуирован 151 человек.