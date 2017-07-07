Около 200 антилоп погибли во время давки у ограждений на российско-монгольской границе

ЧИТА, 7 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Экологи выявили массовую гибель краснокнижных антилоп на российско-монгольской границе: из-за давки у ограждений, вызванной пожарами и засухой в Монголии, погибло около 200 дзеренов, преимущественно детенышей. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Даурского заповедника, кандидат биологических наук Вадим Кирилюк.

"На российско-монгольской границе в пределах заказника "Долина дзерена" вдоль линии пограничных ограждений отмечена повышенная смертность антилоп. У ограждения, пытаясь пройти в Россию, скопилось не менее 30 тыс. дзеренов из Монголии, в том числе тронутых с места пожаром. В результате до 200 антилоп, преимущественно детенышей, погибли", - сказал Кирилюк.

Он объяснил, что ограждение заставило животных тратить силы на его преодоление. Кроме того, ситуацию осложнили скученность и многочисленные попытки прорыва ограждения из колючей проволоки, которые и стали причиной массовой гибели антилоп. К гибели дзеренов также привела жара.

Сотрудники Даурского заповедника будут отслеживать ситуацию. По их мнению, смертность животных снизят дождь и ликвидация травмоопасных препятствий.

В 2010 году в 40-градусную жару при схожих обстоятельствах на российско-монгольской границе погибло не менее 1,5 тыс. антилоп. В России дзерены занесены в Красную книгу. С начала 2010 года антилопы вновь приживаются в забайкальской Даурии.

В 2010 году Даурские степи вошли в проект программы развития ООН, глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тыс. гектаров для сохранения редких степных антилоп.